Ausstellung "Spanische Impressionen"

„Ein Sommer im Herbst“ nannte der Künstler eine Ausstellung seiner Bilder 2014, heute nun „Spanische Impressionen“. Sie könnte auch „Ein Sommer im Winter“ heißen, da die Bilder, die hier zu sehen sind, ausnahmslos in südlichen Gefilden und zwar unter der spanischen Sonne entstanden. Warum gerade Spanien? Weil der Künstler Spanien als seine zweite Heimat betrachtet, wo er jedes Jahr viele Monate zubringt und in der freien Natur malt.

Bilder haben immer etwas mit den malerischen Fähigkeiten des Künstlers, seiner Ausdruckskraft und seiner Persönlichkeit selbst zu tun, auch mit seinem Befinden. Das prägt auch seinen Stil. Im Malen transportiert der Künstler sozusagen sein Innerstes nach Außen mit Pinsel und Farbe. Dazu ist es vielleicht hilfreich, die Vorgeschichte des Künstlers zu kennen. Sein körperliches als auch damit verbunden seelisches Befinden in den Jahren vor der Entstehung dieser Bilder waren auf einem Tiefpunkt angelangt, da es mit monatelangen heftigen Schmerzen und zwei nicht risikolosen Operationen verbunden war. Spätestens in dieser Situation wurde ihm seine Endlichkeit bewusst. Da waren seine Aufenthalte in Spanien mit seinen mediterranen Farben und dem Licht für ihn wie eine „Jungbrunnen“ und sie sind es noch immer. Mit seinen dort entstandenen Bildern will er seine Dankbarkeit für das Licht des Südens und die damit verbundene Leichtigkeit des Seins zum Ausdruck bringen. In diese Stimmung, mal heiter, mal melancholisch, aber immer aufbauend möchte der Maler auch den Betrachter seiner Bilder mit seinem künstlerischen Schaffen einbeziehen.

Volker Glatz wurde 1942 in Mannheim geboren. Schon im Grundschulalter entdeckte er bei einem mehrwöchigen Klinikaufenthalt seine Begabung und schnell auch seine Leidenschaft zunächst fürs Zeichnen, später fürs Malen. Seine Eltern ermöglichten ihm früh Mal- und Zeichenunterricht an der Kunsthalle Mannheim, an der Volkshochschule Mannheim, und während seiner Gymnasialzeit besuchte er täglich nach dem Unterricht Malklassen der Freien Akademie Mannheim.

Nach dem Abitur stand für ihn fest, Kunst zu studieren. Doch sein Vater knüpfte dieses Vorhaben an ein weiteres Fach, damit er als Lehrer später auch einmal eine Familie damit ernähren konnte. Ein neuer Schulversuch hätte aber aus ihm statt eines Zeichenlehrers einen Geschichtslehrer gemacht, was für ihn keine Option war. Deshalb orientierte er sich Studienmäßig um und war von den zeichnerischen Darstellungen eines Anatomieprofessors derart begeistert, dass er in der medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg landete und Arzt wurde.

Sowohl während seines Studiums als auch später galt seine große Leidenschaft weiterhin der Malerei. Noch während seiner ärztlichen Tätigkeit nahm er noch einmal Malunterricht und besuchte seit 1997 jährlich Kurse an der Europäischen Kunstakademie Trier, später in der Artefact Werkstatt für Kunst Bonn, hinzu kam Kurse in der Sommerakademie Salzburg und in der Akademie Reichenhall .

So richtig künstlerisch verwirklichen konnte er sich erst seit 1998, als er sein eigenes Atelier im Langenzeller Hof in Wiesenbach bezog. Nun hatte er mehr Möglichkeiten in der Wahl seiner Formate und in Bezug auf seine Materialien. Hier konnten seine Bilder über Tage stehen und trocknen, und er konnte sich dem Aktmalen widmen, was ihm als Frauenarzt besonders zusagte und auch leicht fiel. Hier kann er auch Malschüler/innen im Umgang mit Pinsel und Farbe unterweisen.

Dazwischen trat Volker Glatz immer wieder mit Ausstellungen seiner Werke mit unterschiedlichen Themen an die Öffentlichkeit.

Die Ausstellung „Spanische Impressionen“ von Volker Glatz im Kulturhaus Forum Fränkischer Hof, Heinsheimer Str. 16, in Bad Rappenau wird am Samstag, dem 14.01.2017 um 15:00 Uhr eröffnet. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Die Ausstellung ist anschließend bis zum 12.02.2017 jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Künstler ist anwesend.