Ausstellung „Tanz im Bild“

Theater- und Tanzfotografie aus dem vhs-Kurs von Martin Sigmund Die einzelnen Augenblicke einer Tanzaufführung in Momentaufnahmen festzuhalten, stellt fotografisch eine Herausforderung dar. Seit fünf Jahren begleiten Fotograf/innen des Kurses „Theater- und Tanzfotografie“ von Martin Sigmund das Internationale Solo-Tanz-Theater Festival Stuttgart im Frühjahr sowie die Gala der Preisträger im Herbst mit ihrer Kamera. Dabei ist über die Jahre eine große Anzahl beeindruckender Fotografien entstanden, die die unterschiedlichsten fotografischen Blickpunkte und Interpretationen der Kursteilnehmer/innen veranschaulichen. Eine Auswahl dieser Bilder ist nun erstmals im TREFFPUNKT Rotebühlplatz zu sehen. Martin Sigmund ist seit 2003 freischaffender Fotograf in Stuttgart. Neben der Staatsoper Stuttgart und dem Landestheater Tübingen fotografiert er Produktionen für verschiedene Theaterhäuser, z.B. Hamburg, Berlin, Weimar, Regensburg, Darmstadt. Weiterhin befasst er sich mit der Fotografie von Musik, Tanz und Performances. Mit seinen freien Arbeiten ist er in nationalen und internationalen Ausstellungen vertreten.

Ausstellung im Foyer Robert-Bosch-Saal, 1. OG