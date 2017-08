In Bettina van Haarens Bildern präsentieren sich die Gegenstände in beeindruckender Naturnähe, doch sorgen ungewohnte Konstellationen und Darbietungsweisen für eine Irritation, die Sehen und Denken in ungewohnte Bahnen lenkt.

Vernissage: So. 29.10., 11.00 Uhr