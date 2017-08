„Ihre Bilder erinnern an indische Saris, marokkanische Kissen, märchenhafte Kulissen und Fassaden, aber auch an Straßenzüge, die sich in der Tiefe verlieren – und sind doch „nur“ Linien und Flächen, die von Katja Hirschbiel kunstvoll komponiert, zu kleinen Landschaften oder gar Geschichten werden, wenn man sich beim Betrachten in die beinahe schon dreidimensional wirkenden Bilder vertieft.“ (Marlies Kuschmann)

Vernissage: 22.10., 17 Uhr

Ende der Ausstellung mit Kunstcafe`: 19.11. 2017