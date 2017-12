Ausstellung zur Erd- und Lebensgeschichte der Triaszeit in Mitteleuropa und im Kochertal

Auf über 600 qm erwachen Seelilien und Saurier, Ammoniten und Panzerlurche, Muschelriffe und Schillbänke aus subtropischen Lagunen zu neuem Leben. Hier erwacht Geschichte wieder zum Leben.

Gefunden wurden die Ausstellungsstücke in Deutschland, Frankreich und Polen, aber auch auf anderen Kontinenten. Auf über 300 m³ erwachen Seelilien und Saurier, Ammoniten und Panzerlurche, Muschelriffe und Schillbänke aus subtropischen Lagunen zu neuem Leben. Aber auch die jüngste Erdgeschichte des Kochertals mit Schotterbänken und Kalksintern ist dokumentiert. Spezialausstellungen zeigen triaszeitliche Seelilien aus China und die spannende Stammensgeschichte der Seeigel. Dem Neugierigen erschließt das Museum eine faszinierende Welt ausgestorbenen Lebens in der Begegnungmit fossilem Originalmaterial. Dem Kenner bietet es exzellente Fundstücke in moderner Präsentation und Deutung. Dem Wissenschaftler steht das Sammlungsmagazin mitüber 50.000 Einzelstücken für Forschungszwecke offen.

Öffnungszeiten:

Samstag 14:00 bis 16:00 Uhr

Sonntag 10:30 bis 16:00 Uhr

1. Mai bis 31. Oktober zusätzlich Mittwoch 15:00 bis 17:00 Uhr

Führungen für Gruppen nach Vereinbarung