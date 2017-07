Ausstellung Isabell Munck

Die Künstlerin Isabell Munck beschäftigt sich in ihrer Fotografie mit den kosmischen Elementen Wasser und Feuer und der uns umgebenden Natur. Ihre Bildwelten können sowohl als Sinnbilder des menschlichen Daseins in der Natur, als auch als abstrakte Farb- und Strukturkompositionen gesehen werden. Ihre Formensprache hat einen hohen Grad an Ästhetik, verbunden mit einer homogenen Farbgebung. Isabell Munck spielt mit der Polarität von klarer Oberfläche und dem was dahinter ist. Die Titel deuten das Metaphorische an. Im Bildgedächtnis des Betrachters werden unterschiedliche Assoziationen geweckt, jedoch entziehen sich die Bilder sofort wieder einer klaren Bestimmung.

Auch die Dimension des Dargestellten ist unklar, die Arbeiten wirken bewusst Monumental. Sie sind sowohl präsent als auch subtil. Die Naturelemente werden dabei nicht einfach realistisch fotografiert, sondern als ästhetisch-formales Element inszeniert. In einem aufwändigen digitalen Arbeitsprozess - jede Komposition besteht aus ca. 50 Einzelfotografien - schafft sie eine Art Hyperrealität. Es geht ihr um die Ästhetik, das Archaische in der Natur. Isabell Munck gibt den Naturkräften Gestalt und stellt sie in einer ganz eigenen, einzigartigen Weise dar.

Für Ihre Arbeiten verwendet die Künstlerin unterschiedliche Materialien, ja nachdem ob sie Eis-, Wasser oder Feueraufnahmen macht. Bei den Aufnahmen mit Feuer gestaltet sie aus einer aushärtenden Masse plastische Formen, die dann im Freien auf einer Stahlplatte in Brand gesetzt werden. Bei den Eisbildern formt sie das Eis durch verschiedene Techniken, wie z.B. Herstellung einer Positiv-Negativ Form, die dann mit Wasser gefüllt werden und eingefroren werden. Das erinnert an die Arbeit eines Bildhauers. Munck arbeitet sehr assoziativ. In Ihren Bildern entdeckt man immer wieder neues und Ungesehenes. Wichtig ist der Künstlerin uns die Vergänglichkeit, Ästhetik und Monumentalität der Naturelemente in großen Formaten zu zeigen.

Isabell Munck wurde 1964 in Stuttgart geboren. 1991 beendete sie ihr Studium des Grafik-Design und der Fotografie an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste in Stuttgart als Diplom-Designerin. Sie ist selbstständig in den Bereichen Kunstfotografie, angewandte Fotografie und Grafik-Design. Seit den 90er Jahren hat sie zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland. Arbeiten der Künstlerin befinden sich in öffentlichen und in privaten Sammlungen. Isabell Munck lebt und arbeitet in Stuttgart, Deutschland.