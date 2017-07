Ausstellungsabend mit Timo Wuerz

× Erweitern Timo Wuerz Bühne

Erleben Sie mit Timo Wuerz Deutschlands den "Tausendsassa" unter Deutschlands Comiczeichnern live "Unter der Pyramide". Bereits mit 14 Jahren hatte er seine erste eigene Ausstellung und nur sechs Jahre später veröffentlichte er mit "Aaron und Baruch" seinen ersten Comic.

Nach langer Comic-Abstinenz ist Timo 2016 mit dem fantastischen, die Grenzen des herkömmlichen Comic sprengenden, 2-bändigen Werk "Ghost Realm" zurück in den Comic-Regalen des Buchhandels.

Timo Wuerz erzählt von seiner spannenden Arbeit und zeigt live sein geniales Können das weit über die Comickunst hinaus geht. So reicht sein Portfolio von Briefmarken über Entwürfe für Freizeitparks, Logos und Designs für Luxus-Sportwagen, bis hin zum Titelbild dieser Ausstellung. Außerdem engagiert er sich leidenschaftlich für den Tierschutz, was seinen künstlerischen Höhepunkt im photorealisitischen Tierbildband "The Wildlife Art of Timo Wuerz" findet.

Eine Auswahl der Comics von Timo Wuerz kann während der Veranstaltung erworben werden. Ebenso besteht die Möglichkeit zum Kauf von Originalseiten direkt vom Künstler.

Einlass ist ab 19.15 Uhr, Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Der Eintritt ist frei!