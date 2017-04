Australia´s Thunder from Down Under

Zum ersten Mal auf große Deutschland Tournee.

THUNDER FROM DOWN UNDER sind professionelle und niveauvolle Stripper der Extraklasse. Mit ihren stählernen Körpern und einer verführerischen Performance bieten sie eine unvergessliche Show. Jeder einzelne Tänzer verkörpert eine andere weibliche Phantasie und verwirklicht IhreTräume.Das ist keine einfache Show, in der Sie nur sitzen und zusehen, -Thunder ist ein interaktives Erlebnis! Die Jungs tanzen auf Tischplatten, bahnen sich die Wege zum Publikum und verdrehen Ihnen den Kopf. Durch einzigartige Bühnenbilder, wechselnde Outfits und perfekte Tanzeinlagen setzt dieses Event Maßstäbe!THUNDER FROM DOWN UNDER ist das ultimative Menstrip Entertainment für jeden Anlass. Überzeugen Sie sich selbst und seien Sie dabei, wenn es heißt GIRL´S NIGHT OUTBACK.