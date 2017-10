Australien - Grand Tour unter südlichen Sternen

Multivisionsshow

Der Fotograf Stefan Weindl, bereits bekannt durch seine Multivisionen über Neuseeland, Südamerika, Norwegen, Schottland, New York, Kanada und Südafrika präsentiert dabei 600 Aufnahmen, die bei vier Australienreisen entstanden sind. Mit acht Projektoren und bis zu fünfzehn Meter Breitleinwand gelingt es ihm hervorragend, dieses an Naturwundern und fremden Tieren so reiche Land darzustellen. Wieder kommen dabei zwei Panorama-Großbildprojektoren zum Einsatz, die mit bester Bildqualität für einen wahren Augenschmaus sorgen. „Und oft waren es die Menschen, in deren glänzenden Augen noch immer – oder vielleicht gerade jetzt – das Funkeln von Freiheit und Abenteuer zu sehen war.“ „Eine Reise nach Australien ist wie eine Odyssee; Eine Odyssee aus unserer betriebsamen und hektischen Welt in die absolute Ruhe. Eine Ruhe, gestört fast nur vom Rauschen des Windes und den Stimmen der Vögel.“Es war tatsächlich eine Grand Tour, die das Team auf 60.000 km durch das Land „Down Under“ führte.Höhepunkte seiner insgesamt zehnmonatigen Touren auf dem großen roten Kontinent im fernen Süden bildeten Sydney, das „San Franzisko des Südpazifik“, die unendlichen Ebenen des „Red Center“ mit Ayers Rock und den Olgas, die Einsamkeit und wilde Schönheit der Süd- und Westküste, sowie die Farbenpracht des „Far North“, also des Kakadu-Nationalparks und Queenslands.