Authentisch auftreten im Bewerbungsprozess

× Erweitern Bundesagentur für Arbeit Bundesagentur für Arbeit

Kompetent, authentisch und vor allem selbstbewusst aufzutreten, darauf kommt es im Bewerbungsprozess an. Wie das geht, erklärt Alexandra Stierle, erfahrene Personalerin und Imageberaterin in der Veranstaltungsreihe BiZ & Donna für Frauen am Dienstag, 21. November 2017, von 9:00 – 11:00 Uhr in der Agentur für Arbeit Ludwigsburg.

Welche Auswirkungen haben äußeres Erscheinungsbild und innere Haltung auf den Erfolg im Berufsleben? Wie bringe ich beides in Einklang, um authentisch zu wirken? Worauf kommt es im Bewerbungsprozess wirklich an und wie viel kann man dabei selbst beeinflussen?

Anhand von konkreten Beispielen und vielen praktischen Tipps erfahren Frauen, wie sie einen überzeugenden und einzigartigen Eindruck hinterlassen.

Die Referentin Alexandra Stierle ist eine erfahrene Personalerin und coacht seit Jahren als Typ- und Imageberaterin Frauen im Berufsleben. Für die Veranstaltung, die von der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt organisiert wird, entstehen den Teilnehmerinnen keine Kosten. Eine Anmeldung unter Ludwigsburg.BCA@arbeitsagentur.de ist allerdings erforderlich.

Raum 119, 1. Stock (gegenüber Berufsinformationszentrum)