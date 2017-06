Autokino "Ein ganzes halbes Jahr"

× Erweitern Autokino Badewelt

Die Thermen & Badewelt Sinsheim zeigt bei ihrem ersten Autokino am 19. Juli auf die tragisch-schöne Liebesgeschichte „Ein ganzes halbes Jahr“.

Die Anzahl der Tickets für dieses einmalige Ereignis ist limitiert. Schnell sein lohnt sich, der Ticketverkauf startet am 01. Juni!

Preisgekröntes Filmmusical, tragisch-schöne Liebesgeschichte oder Kinoaction gepaart mit Comedy - vom 18. bis 20. Juli zeigen wir an drei Sommerabenden drei wunderschöne Filme auf einer riesigen Leinwand direkt vor der Thermen & Badewelt Sinsheim (Filmbeginn ca. 22 Uhr). Die perfekte Abrundung für einen gelungenen Urlaubstag!

Seien Sie dabei beim ersten offiziellen Autokino auf dem Parkplatz der Thermen & Badewelt Sinsheim

Ein ganzes halbes Jahr"

Louisa Clark (Emilia Clarke) und William Traynor (Sam Claflin) könnten kaum unterschiedlicher sein. Sie ist eine junge Frau aus der Kleinstadt, die in einem Café arbeitet und mit ihrem einfachen Leben zufrieden ist, obwohl sie noch bei ihren Eltern (Brendan Coyle, Samantha Spiro) wohnt und ihr Freund Patrick (Matthew Lewis) so gar nicht zu ihr passt. Will dagegen ist depressiv und launisch, seit er, der vormals erfolgreiche, draufgängerische Banker, im Rollstuhl sitzt. Zwei Jahre ist sein Unfall her, sein Leben hält Will nicht mehr für lebenswert - doch da lernt er Louisa kennen, die ihren Job im Café verloren hat und von Wills Mutter Camilla (Janet McTeer) nun für sechs Monate angestellt wurde, als emotionale Stütze für den Sohn. Lou kennt von Anfang an keine falsche Zurückhaltung und so verstehen sie und Will sich nach ersten Anlaufschwierigkeiten bald sehr gut. Sie merkt, dass ihr Wills Glück immer wichtiger wird - und ist alarmiert, als ihr dämmert, warum sie nur für sechs Monate eingestellt wurde...

Infos & Tickets

Die Anzahl der Tickets ist auf 200 Tickets pro Veranstaltungstag limitiert - schnell sein lohnt sich.

• Ticketpreise nur 18 € zzgl. 1,90 € VVK-Gebühr pro Auto (max. zwei Personen pro Auto)

• Pro weiterer Person 9 € fällig (vor Ort). Wir empfehlen ausdrücklich nur zwei Personen pro PKW, da die Sicht von den hinteren Plätzen im Fahrzeug erfahrungsgemäß sehr schlecht ist

• Im Preis inklusive sind zwei erfrischende Getränke von unserem Partner Erdinger Alkoholfrei

• Tickets sind entweder zum Selbstausdrucken oder als praktisches E-Ticket fürs Smartphone erhältlich

• Max. Fahrzeughöhe 1,60 Meter. SUV- und Multivan-Fahrer kommen am besten gleich im kleineren Zweitwagen. Falls der nicht vorhanden ist - werden die größeren Autos durch unsere Parkplatzeinweise einen Stellplatz in der letzten Reihe zugewiesen bekommen

Ablauf

• Einlass Parkplatz um 20 Uhr (Filmbeginn ca. 22 Uhr)

• Thermen-Gäste, die tagsüber die Therme nutzen, bekommen bereits bei Ankunft einen Autokino-Parkplatz zugewiesen

• Wir empfehlen gegen 21 Uhr einzutreffen. So haben Sie noch genug Zeit, um sich eine leckere Tüte Popcorn vom Citydome Kino Sinsheim, ein leckeres Eis von Nestle-Schöller, ein Softgetränk von Coca-Cola oder ein erfrischendes Erdinger alkoholfrei Zitrone oder Grapefruit zu holen.

• Statten Sie auch unserem Foto-Bulli-Bus einen Besuch ab und sichern Sie sich Ihr ultimatives, nostalgisches Urlaubsfoto sponsert von unserem Reispartner TUI

• Je nach Vordermänner und Nachbarn können wir leider keine Garantie auf perfekte Sicht geben (Leinwand 10m x 18m)

• Bei höherer Gewalt, technischen Problemen oder Regen ist keine Rückerstattung möglich

• Vorstellung findet auch bei unbeständigem Wetter statt

• Der Filmton wird mit modernsten UKW-Sendern direkt in Ihr Fahrzeug übertragen. Die Frequenz für Ihr Autoradio erfahren Sie vor Ort

• Sollte Ihre Autobatterie schlapp machen gibt Ihnen unser Partner BMW Krauth Starterhilfe