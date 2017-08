Automotive: Regionales Zukunftsforum

Die Automobilzulieferindustrie steht vor großen Herausforderungen. Die Wertschöpfungskette in der Automobilbranche verändert sich - in einem noch nie dagewesenen Ausmaß! Mit dem Wandel der Technologien wandeln sich auch die Geschäftsmodelle. Welchen Platz werden die Zulieferer in einer Welt voller Innovationen wie Digitalisierung und Vernetzung, Autonomes Fahren, Elektromobilität oder Sharing-Konzepte behaupten können?

Welche Auswirkungen hat die Internationalisierung der Branche? Wie wirken sich z.B. die Forderungen nationaler Regierungen nach hohen Lokalisierungsraten bzw. „günstige Rahmenbedingungen“ auf das komplexe Zusammenspiel von großen OEMs und Zulieferern aus?

Welche neuen Märkte können mit dem vorhandenen Wissen erobert werden? Wie gelingt Change Management, spürbar mehr Umsetzungserfolg?

Unternehmerisch Denken – die entscheidenden, strategischen Weichenstellungen vornehmen! Eine Doppelstrategie ist notwendig: mit derzeitigen Konzepten noch eine längere Zeit genügend Geld verdienen, um neue Konzepte hoch zu fahren und zu etablieren, ist eine Mammutaufgabe. Nehmen Sie jetzt eine Lagebeurteilung Ihrer Unternehmenszukunft vor!