Autor im Gespräch: Friedhelm Hengsbach

Er ist einer der profiliertesten Sozialethiker Deutschlands und hat sich stets dafür stark gemacht, die Menschen in den Mittelpunkt unserer Wirtschaft zu stellen. Die Arbeitsmarktpolitik seit den 80er Jahren ist in Hengsbachs Augen "völlig verfehlt", weil die Regierungen die Maßstäbe der Sozialethik vergessen hätten. Diese Maßstäbe gelten natürlich auch im europäischen Kontext. In seinem neuen Buch fragt er deshalb: "Was ist los mit dir Europa?" und plädiert "für mehr Gerechtigkeit, Frieden und Solidarität". Nur mit radikalem Umdenken ist nach seiner Überzeugung der freie Fall der Europäischen Union aufzuhalten. Gesprächspartner: Wolfgang Niess, SWR.