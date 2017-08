Autor im Gespräch Marcel Reif

Die Reihe "Autor im Gespräch" ist eine Kooperation zwischen der Stadtbibliothek Reutlingen, dem SWR, der Kreissparkasse Reutlingen und Osiander.

»Ich erinnere mich gar nicht so sehr an große Spiele, sondern an große Momente in manchmal auch kleinen Spielen ...«

In seinem Buch Nachspielzeit blickt Marcel Reif zurück und nach vorne, erzählt kleine und große Geschichten vor und hinter den Kulissen des Fußballs, des größten Spektakels, das unsere Gegenwart zu bieten hat.

Als Marcel Reif 1984 vom politischen Journalismus zum Sport wechselte, konnte niemand ahnen, in welchem Maße dieser Mann mit seinem ganz eigenen Stil, seiner Originalität und seinem Witz über Jahrzehnte die Berichterstattung in Deutschland über die Bundesliga und den internationalen Fußball prägen würde.