Der Entringer Schriftsteller Dietrich Weichold, bekannt durch seine vielen Krimis, stellt seinen ersten historischen Ritterroman "Der Flug des Jagdfalken" vor.

In ihm erzählt er die Abenteuer des Ritters Georg von Ehingen, der auf Schloss Hohenentringen geboren wurde, an den Höfen die Bräuche und Vergnügungen des Adels kennenlernte und an den Schlachten auf der iberischen Halbinsel teilnahm.