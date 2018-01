„Avalon“ - bretonische Musik mit Gwennyn

„Avalon“ ist der Name einer wundersamen Insel, eines Gartens der ewigen Jugend und der unendlichen Vergnügen. In ihrem Konzert öffnet die bretonisch Band Gwennyn die Tür zu dieser mythischen Welt. Zu Gehör kommen traditionellen Songs, neue Kompositionen – in französischer und bretonischer Sprache – sowie eine Bearbeitung des Songs „Avalon“ von Roxy Music. Die Musiker von Gwennyn laden mit ihren klaren und sinnlichen Stimmen und tiefsinnigen Texten ein, in eine Welt voller Träumerei und Emotion einzutauchen. Unter der künstlerischen Leitung von Gitarrist und Arrangeur Patrice Marzin präsentiert sich die bretonische Musik in diesem Album als moderner keltischer Pop.