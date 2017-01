Den 28 Jahre alten kanadischen Pianisten Avan Yu darf man wohl als aufregendes neues Talent bezeichnen. Geboren in Hongkong, aufgewachsen in Vancouver, mit 21 Debut in der New Yorker Carnegie Hall - und dann nicht „abgehoben“, sondern Fortsetzung des Studiums an der Berliner Universität der Künste. 2012 erster Preis bei der Sydney International Piano Competition einschließlich neun Sonderpreisen. Heute absolviert der Pianist Auftritte in den großen Konzerthäusern und als begeisterter Kammermusiker musiziert er mit arrivierten Künstlern wie Yo-Yo Ma oder dem Cuarteto Casals. „Eine hervorragende Technik, weite Dynamik, Klarheit in der Stimmführung (...) und die Fähigkeit, auf den Tasten zu singen“ , so urteilt das Magazin FonoForum.

Beethoven: Klaviersonate Nr. 28 in A-Dur op. 101

Skrjabin: Sonate Nr. 2 op. 19 »Sonate-Fantaisie«

Skrjabin: Sonate Nr.5 op. 53

***

Skrjabin: Deux Poèmes op. 71

Schumann: Fantasie C-Dur op. 17