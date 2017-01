special guests: Disturbed & Chevelle

Vor zwei Jahren zementierten AVENGED SEVENFOLD ihren Headliner-Status mit ausverkauften Arena-Tourneen sowie herausragenden Festivalauftritten.

Jetzt kündigte die Band weitere Termine ihrer massiven Europatour an, die Anfang Januar in Dublin startet. Vom 12. bis 25. Februar stehen auch viele deutsche Stationen, in Stuttgart am 20. Februar in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle, auf dem Tourplan. Unterstützt werden AVENGED SEVENFOLD hierbei von Disturbed als Very Special Guest, eröffnet werden die Shows von Chevelle.

AVENGED SEVENFOLD erlangten weltweiten Erfolg mit einer Reihe von Bestseller-Alben, darunter ihr Durchbruchswerk City Of Evil (2005), Nightmare (2010) und zuletzt Hail To The King, die ihnen zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen in beinahe einem Dutzend Ländern bescherten. Die Hit-Singles "Bat Country", "Almost Easy", "Scream", "Nightmare", "Welcome To The Family", "So Far Away", "Hail To The King" und "Shepard Of Fire" unterstrichen ihren Stellenwert. Die Band aus Huntington Beach, Kalifornien ist bekannt für ihre spektakulären Live-Shows in ausverkauften Arenen und auf den renommiertesten Festivals der Welt.