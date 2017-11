Nachdem​ ​Bauhouse​ ​Anfang​ ​Oktober​ ​ihre​ ​Premiere​ ​im​ ​Dresden​ ​feierte,​ ​verschlägt​ ​es​ ​die​ ​beiden im​ ​Dezember​ ​auch​ ​ins​ ​Climax:​ ​Mit​ ​House​ ​und​ ​Disco​ ​im​ ​Gepäck​ ​begibt​ ​sich​ ​das​ ​Duo​ ​ins Untergeschoss​ ​der​ ​Calwer​ ​Straße​ ​25!​ ​Die beiden Protagonisten sind dabei keine Unbekannten im Stuttgarter Nachtleben: Während Markus u. a. bereits als Teil der „Elektronisch unter Freunden“-Crew im Kessel von sich reden machte, hat man AD! in den letzten Monaten schon einige Mal im Climax erleben können. Bei diesen erstklassigen Zutaten dürfte auch das gemeinsame Ergebnis von Erfolg gekrönt sein, wenn Bauhouse am ersten Samstag im Dezember im Rahmen der Gay-Reihe „Avoid“ hinter den Turntables stehen. Unterstützung bekommen die beiden von keinem Geringeren als Hausherr Michael „Clash“ Gottschalk selbst, der den Club und das Publikum auch was die musikalischen Präferenzen angeht wie kein anderer kennt. Klingt nach einem fantastischen Start in den letzten Monat des Jahres. Oder, um mit dem Motto der Eventreihe abzuschließen: Avoid – einer von vielen, mehr als du denkst!