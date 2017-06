Avoid CSD-Edition

Die Festivitäten zum Christopher Street Day erreichen am Samstag ihren Höhepunkt: Nach der großen Polit-Parade durch die Innenstadt, bei der das Climax natürlich wie bereits in den vergangenen Jahren wieder mit einem eigenen Truck vertreten ist und anschließend auch mit einem eigenen Stand bei der Hocketse zu finden sein wird, wird im Club in der Calwer Straße am Abend die große Abschlussparty gefeiert! Die „Avoid“ in der CSD-Edition verspricht dabei erstklassige Sounds von gleich drei Stuttgartern: Neben Pierre Remy, der die Crowd bereits im letzten Jahr mit seinem roughen Sound begeistern konnte und sich u. a. als Resident der „Nacht:fug“-Events sowie mit Gigs auf dem SEMF und in zahlreichen Clubs der Region eine treue Fanbase erspielt hat, ist auch DJ und Produzent The Latest Son, der u. a. Trentemoller, Bonobo, Bill Withers und Stevie Ray Vaughan als seine musikalischen Einflüsse nennt, mit von der Partie. Gemeinsam haben die beiden außerdem im letzten Jahr den Song „Keeper“ veröffentlicht. Climax-Macher Michael „Clash“ Gottschalk darf bei den Feierlichkeiten natürlich ebenfalls nicht fehlen: Der House-Liebhaber, der bei diesem Anlass in den letzten Jahren außerdem mit einem eigenen Set auf dem Schillerplatz begeisterte, wird die CSD-Clubnacht im Climax einläuten!