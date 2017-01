Die Gay-Partyreihe „Avoid“ startet im Februar voller Elan ins neue Jahr: Nach jeder Menge durchtanzten Nächten in 2016 und einem grandiosen CSD darf man sich schon auf die nächsten Monate freuen. Zum Jahresauftakt wurden mit Pierre Remy, Atree und Paul Plattner drei DJs eingeladen, die sich ihre „Avoid“-Sporen bereits verdient und in der Vergangenheit schon das Climax gerockt haben. Fest steht in jedem Fall: Mit feinsten House-Tunes und der fachkundigen Unterstützung von Climax-Betreiber und DJ Michael „Clash“ Gottschalk hinter den Turntables darf man sich jetzt schon auf einen denkwürdigen Abend einstellen. Avoid – einer von vielen, mehr als du denkst!