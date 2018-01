Zum Start in den Februar begrüßt auch die „Avoid“ im Climax das neue Jahr! Und so gut wie das letzte aufgehört hat, wird auch 2018 weiter gemacht: Nachdem Bauhouse bereits Anfang Dezember bei der Gayparty debütierten, legen sie jetzt direkt mit einer Zugabe nach!

Das Duo bestehend aus „Elektronisch unter Freunden“-Mitglied Markus Phillip und dem bereits climaxerprobten AD! feierte im Oktober in der Dresden Bar seine Premiere und infiziert seitdem ganz Stuttgart mit seinem Sound. Und der hat es in sich: Für die „Avoid“ kredenzen die beiden Kesselkinder ein buntes Potpourri aus House und Disco, immer mit dem richtigen Groove und viel Feingefühl für den Dancefloor. Climax-Macher Michael „Clash“ Gottschalk selbst darf an diesem Abend außerdem selbstverständlich ebenfalls nicht fehlen und weiß sein Publikum mit feinsten House Tunes bei Laune zu halten. Na dann kann ja nichts mehr schief gehen. Avoid – einer von vielen, mehr als Du denkst!

Bauhouse (AD! & Markus Phillip / Stuttgart)Michael „Clash“ Gottschalk (Primus / Groove Sensation / Climax Institutes)

www.fb.com/joustingpartywww.fb.com/BAUHOUSESTGT

www.fb.com/michael.clash.gottschalk

www.soundcloud.com/user4196416

www.mixcloud.com/michael-clash-gottschalk