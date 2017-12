Axel Kühn & Jazz Circle GP

Die Welt ist ein Dorf – und vorbei sind die Zeiten, als gute Jazzmusiker aus New Orleans, Chicago oder New York kommen mussten. Heute kommen sie von überall her. Auch aus dem Kreis Göppingen.

Im Jazz Circle GP treffen sich vier umtriebige junge Jazzer aus Rechberghausen (Sandi Kuhn), Göppingen (André Weiß), Jebenhausen (Axel Kühn) und Baiereck (Felix Schrack): starke Solisten und gefragte Teamplayer, die weit über die Region hinaus aktiv sind – jeder Einzelne. In den verschiedensten Formationen sind sie sich im Lauf ihrer Karrieren immer wieder begegnet, und im letzten Jahr haben sie sich zum Jazz Circle GP zusammengeschlossen. Weil sie viel mehr verbindet als die gemeinsame Heimat: ihre Spielfreude und die Lust, miteinander musikalische Ideen zu spinnen!