Axel Nagel - Solo

Axel Nagel

Sänger, Gitarrist, Performer

Axel Nagel: Gesang & akustische Gitarre

Songs über langsam denkende Seefahrer, über Reisen ins Innere, über abgeschiedene Halbinseln, über Expeditionen auf Tafelberge und über das Leben aus einer 360 ° Perspektive. Alles Themen die Axel Nagel in seinen Liedern besingt. Dabei schöpft der Musiker aus seinen musikalischen Wurzeln, angefangen von Blues, Soul bis hin zu groovendem Folk und Weltmusikeinflüssen. Den Soul hört man deutlich in seiner Stimme, während der sphärische Blues ganz klar im Klang seiner akustischen Gitarre liegt.

Man könnte sich eine Reise nach New Orleans vorstellen, mit Stationen in einer Wüstenlandschaft voller Americana Sounds und tanzenden Präriehunden. Und auf der Gefühlsebene trifft man mit Nagel auf einen Melancholiker , der es schafft diesen Charakterzug in den schillernsten Farben zu malen. Nur, dass er dafür Melodiebögen inszeniert, Rhythmen aller erdenklicher Facetten konstruiert und so scheinbar zeitlose Musik hervorbringt.

Alles das bringt er Solo auf die Bühne. Unterstützt von einem Loopgerät mit dem er Percussion Beats, Soundflächen, Backround Gesänge und Rhythmus Gitarre unter die Songstruktur legt. Ein spannender Solo Abend mit einem Musiker der immer weiter nach seinem Sound und damit nach seinen Songs sucht.