Aydin Isik: Bevor der Messias kommt!

Nachtstudio Kabarett

In seinem neuen Soloprogramm beschäftigt sich der türkisch-stämmige Kölner Kabarettist Aydın Isık mit der Ankunft des Messias. Glaubt man an die drei führenden Religionen, kommt eines Tages der Messias und rettet die Welt, die Menschheit, die Religion, den Gott und das Abendland vor dem Bösen. Aber wie schafft es der Messias bis nach Europa? Wird er als Prediger aus dem Nahen Osten ein Visum bekommen? Wenn er wie damals vor 2017 Jahren wieder in Nazareth auf die Welt kommen sollte, wird er einige Probleme haben, aus dem Nahen Osten ein Visum nach Europa zu bekommen. Vor allem als Prediger. Auch sein Aussehen mit Vollbart und langen Haaren werden ihm da nicht unbedingt eine Hilfe sein. Vielleicht kann er über das Mittelmeer bis nach Lampedusa laufen. Doch dann würde ihm höchstwahrscheinlich die EU-Grenzschutzagentur Frontex im Weg stehen. Welche Ausreden müssen wir uns ausdenken, um ihm zu erklären, dass unsere Nächstenliebe spätestens bei den Derbys der Bundesliga aufhört?