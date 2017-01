× Erweitern ayscope

Die progressive Rock/Metal Band Ayscobe wurde im Jahr 2003 von Michael Tenten gegründet. Nach dem viele Musiker ausgewechselt wurden und einer 3 Jahres Pause kamen Ayscobe 2009 mit der Rock Oper "Beside Yourself" wieder zum Leben, die Rockoper erzählt die Geschichte eines Mannes, der durch die äusseren Einflüsse an einer Psychose erkrankt ist. Das Album wurde von EMG Firefield Records weltweit vertrieben, es folgte die Inszenierung im Freien Musik Zentrum Stuttgart Feuerbach mit der Tanzgruppe Tanzimpuls und kurz danach ein Support Gig im Roxy Flennsburg mit den Bands Skullfist und Steel Wing. 2011 kündigte Michael Tenten den Vertrag mit EMG und konnte die restlichen CDs innerhalt kürzester Zeit verkaufen, nach 2 Jahren war das Album ausverkauft. 2013 begann die Arbeit an dem Benefitz Sampler "For the Ocean - A tribute to Sea Shepherd" doch bevor diese beendet wurde ergab sich die Gelegenheit einer Europa Tour mit der englischen Kultband Blitzkrieg über 12 Konzerte in 2 Wochen, von den Niederlanden quer durch ganz Deutschland und dem Turock Festival. 2014 kurz nach Michael Tentens Einsatz mit Sea Shepherd auf der Kampagne Grindstop auf den Färöern wurde der Sampler schliesslich über Bellaphon veröffentlicht, das internationale Line up liess keine Wünsche offen von Axel Ritts Domain bis zu den Appokalyptischen Reitern war beinahe jeder Musikstil aus dem Bereich Rock und Metal vertreten. Es folgten mehrere kleine Gigs von der Schwäbischen Alb bis Münster. Die Band arbeitet nun an ihrem neuen Album, daß sehr sicher im März aufgenommen wird, ebenso ist ein zweiter Benefitz Sampler geplant. Die Stücke von Ayscobe sind rythmisch abwechslungsreich und bestechen durch strukturierten Musikaufbau und durchkomponierten Solis und effektiven Harmonien. Ayscobe versucht Gefühle und wichtige Inhalte zu vermitteln, was auch gelingt!