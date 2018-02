× Erweitern Azad

Stillstand bedeutet Tod! Getreu diesem Motto ließ AZAD keine weiteren fünf Jahre vergehen, um sein neues Album „NXTLVL“ zu schreiben.

Mit grenzenlosem Elan und Spaß an der Sache arbeitete er an neuen Songs, die trotz neuer Nuancen von einem klaren roten Faden durchzogen sind und den klassischen AZAD-Sound erkennen lassen.

Nach seinem Platz-1-Comeback-Album „Leben II“ und einer anschließenden nahezu komplett ausverkauften Tournee 2016 schloss AZAD sich sofort im Studio ein um seine Vision von „NXTLVL“ Realität werden zu lassen. In kürzester Zeit setzte er seine Ideen in die Tat um und steht nun bereit, um Euch auf das nächste Level mitzunehmen!

Dabei folgt er treu seiner Devise, die er auch in den Text seines Songs „Veritas“ vom Album „Leben II“ einpflegte: „Und ich geb' einen Fick, was Ihr hören wollt, Ich mach' nur das, was ich fühl ́ bis ich sterben soll.“

„NXTLVL“ ist zu 100% AZAD, gegen jede Konvention, sein bisher bestes Album, kurz: Das, was er persönlich feiert! Und umso mehr freut er sich, sein neuestes Werk im September und Oktober bei zehn ausgewählten Konzerten dann auch auf die Bühne zu bringen!