Böblinger Sommer am See

Die Reihe "Sommer am See" wird 2018 zum 22. Male durchgeführt und beginnt mit Rücksicht auf die Fußball-WM am 21. Juni 2018.

Böblinger Vereinen, Veranstaltern und Institutionen bieten wir in den Sommermonaten die Möglichkeit, eigene Veranstaltungen durchzuführen.

Die Alte TÜV-Halle als zentraler Veranstaltungsort wird für den Veranstaltungszeitraum mit einer professionellen Infrastruktur ausgestattet. Die weit über die Böblinger Stadtgrenzen hinaus bekannte Veranstaltungsreihe startet am 21. Juni mit dem traditionellen Eröffnungskonzert der AEG Big-Band und endet am 16. September.

Die "Böblinger Songtage", die 2014 als neuer Bestandteil im Konzertveranstaltungsprogramm des "Sommers am See" durchgeführt wurden, entwickeln sich mehr und mehr zu einem Kleinod für die deutsche Singer-Songwriter-Szene. Die fünfte Auflage der "Böblinger Songtage" findet vom 02. bis 04. August 2018 statt. Das Programm ist mit den Headlinern Friedrich Liechtenstein Trio, Die Höchste Eisenbahn und Dota Kehr auch in diesem Jahr hochkarätig besetzt.

Wesentliche Bestandteile und Kooperationen werden 2018 fortgesetzt:

- Wochenende der inklusiven Begegnung (21. bis 22. Juli)

- Böblinger Promenadenkonzert (23. bis 27. Juli)

- Sportangebot "Wir bewegen Böblingen" in Kooperation mit der SVB. (Start am 14. Juni)

- Kultourmacher vom Alten Amtsgericht. Neben 2 Veranstaltungen wird auch die traditionelle Saisoneröffnung der Kultourmacher im September mit HG Butzko in der Alten TÜV-Halle stattfinden