Böblinger Stadtfest 2018

Gäste aus nah und fern sind eingeladen vom 29. Juni bis 1. Juli 2018 den bunten Veranstaltungsreigen im Ambiente der Altstadt beim Böblinger Stadtfest zu erleben.

Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Besucher auf dem Marktplatz, dem Pestalozzihof, dem Elbenplatz und in den Straßen und Gassen am Böblinger Schloßberg. Für Folklore und Kulinarisches aus den kalten und warmen Küchen der Welt sorgen die Böblinger Vereine. Am Stadtfestwochenende werden vom Vormittag bis in den späten Nachmittag hinein lokale Vereine und Gruppen beste Stimmung mit Tanz, Theater, Musik und Sport auf den Bühnen und gute Unterhaltung bieten. Für mitreißende Stimmung in den Nächten sorgen bekannte Bands mit Stimmungsmusik und Partykrachern bis hin zu Pop, Rock, Blues und Jazz. Die Straßen und Gassen laden am Samstag und Sonntag zum Bummeln auf dem großen Flohmarkt ein.

Seien Sie dabei, wenn Böblingen feiert!