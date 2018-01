(Performance) In „Böse Häuser“ unternehmen die Performer*innen von Turbo Pascal den Versuch, sich selbst und das Publikum in scheinbar fremde, befremdliche und radikale Denkweisen und Weltbilder hineinzuversetzen.

In einer Zeit, in der sich Denkräume im Netz und in der Nachbarschaft immer stärker voneinander abgrenzen, veranstalten sie Denkübungen, um aus den Grenzen des eigenen Gedanken-Horizonts auszubrechen und lassen sich zu radikal rechtem, linkem, neoliberalem, religiösem, transhumanistischem oder esoterischem Denken verleiten.