EIN MANN, EINE FRAU UND DIE HIDDEN TRACKS IHRER GESCHICHTE

Jim Libby (English Lovers / Wien) und Lena Försch (Der Kaktus / Würzburg) zeigen das Leben zweier Menschen, die sich über die Jahre miteinander verändern, aneinander scheitern, voneinander lernen. Alles was nicht gesagt werden kann und doch gesagt werden muss, verschafft sich Gehör durch Musik: Der unscheinbare Augenblick, indem man nach Jahren plötzlich wieder Liebe spürt. Der Moment, indem man sich missversteht, obwohl man doch eigentlich das gleiche sagt. In dieser Show wird lebendig, was im Leben manchmal untergeht, weil wir mittendrin stecken. Zwischentöne, kleine Gesten, Augenblicke der Entscheidung, die vorübergehen, wenn sie nicht genutzt werden. Jede Beziehung hat ihre B-Seite.

Eine Show präsentiert von Der Kaktus – Improvisation und Theater.