B2B2B Session

Zwei Floors, vier Acts, fünf DJs. Ja ist schon wieder Festival? Fast. Es ist „nur“ ein Freitag im Kowalski mit echtem Festival-Feeling. Auf dem zweiten Schnaps-und-Teer-Floor spielen sich Domenico Mazza und Davis Rentz die Steilvorlagen zu und im Club heißt das Motto ganz festlich wie auf Instagram: That time of the year (again). Super Flu-Time. Bebetta-Time. Einmal im Jahr im Kowalski. Die Monaberrys sind wieder da. Du weißt, was das heißt. Allnight long alle drei miteinander im Back2Back Modus und da man zu dritt ist, eben im B2B2B-Modus. Hatten wir letztes Jahr an Halloween und wie geil war das bitte? Mega geil.

Auch geil: Das neue Album „Musik 3“ von Super Flu. Die ersten Tunes wurden schon hitmäßig von Solomun geremixed und der Killer-Track „V13a“ läuft seit Wochen im Kowalski rauf und runter. Bebetta bringt ihre neue EP „Elephant on Ebay“ mit, die mit Kombl CIOZ entstanden ist. Top Platte, gerne wieder. Am Pult lautet ihr Motto „to make people happy away from the troubles of every day life“ und das gelingt ihr jedes Wochenende aufs Neue. Seit ihrem letzten Gastspiel im Kowalski ist Bebettas Fanbase nochmals gewachsen. Sie pflanzt immer mehr Menschen ihr Genre „Märchentechno“ tief ins Bewusstsein. Und jetzt rufen wir uns nochmals ins Bewusstsein was diese Kombi Super Flu & Bebetta bedeutet: Ein Klassiker im Kowalski. Ein Abriss-Klassiker.