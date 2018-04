Beach of Love 2018

Lasst uns doch mal ehrlich sein, warum geht ihr auf ein Festival? Wegen großartigen Bühnen wie bei Coldplay, buntem Farbpulver wie bei Holi Festivals, International Acts wie bei Tomorrowland, dem unglaublichen Flair wie im Ushuaia Ibiza, Weltstars wie bei Rock am Ring und Campingdörfer wie bei der Nature One?

Ja, natürlich auch ein bisschen.Aber eigentlich gehen wir hin um mit Freunden zu chillen und zu feiern, zu essen und zu trinken, zu tanzen und die Liebe zum Leben zu genießen. Die Feierfamilie kommt jedes Jahr ein mal zusammen um mit dir schnuckelig am Strand die Liebe zu Feiern. Die Beach of Love. Das Liebesfestival von Diginights, das kleine Tagesfestival - der Geheimtipp unter Beachclub-Fans, die Perle des neuen Hip Islands, das jährliche Highlight Heilbronns. Dein persönliches Ziel 2018 neben allem dem anderen Stress? Die Beach of Love am 20.05.2018!Für Schmetterlinge im Bauch sorgen Acts wie:Format:B (Formatik / Berlin)Karotte (Break New Soil / Frankfurt)Oliver Schories (SoSo / Hamburg)Rey & Kjavik (RKJVK / Frankfurt)Sascha Braemer (What a play / Berlin)Josha (Kowalski/Beach of Love)

Offizielle Beach of Love Afterhour ab 23 Uhr im The Rooms Club:Main Floor:Jonathan KasperJoshaKevin BolzSmookers Floor:Daniel Calisse b2b Yvonne Kurz´n´Knackig