Baba Saad + Punch Arogunz

Ein Doppel-Gespann der Extraklasse auf gemeinsamer Tour! Nach der Veröffentlichung von PUNCH AROGUNZs „Frontal“ im Juli und BABA SAADs „Saadcore Reloaded“ im Dezember 2015 folgen nun, am 05. August 2016 gleich zwei neue Alben der beiden selbsternannten Halunken! Umso erfreulicher ist es, dass der Label-Head der „Halunkenbande“ BABA SAAD nun bekannt gab, dass er im Oktober und November gemeinsam mit seinem Freund und Label-Kollegen PUNCH AROGUNZ durch die Clubs der Republik touren wird. BABA SAAD, der auf eine nunmehr zehnjährige Karriere blicken kann, verspricht, dass die Fans sich gleichermaßen auf seine Hits, wie auf völlig neue Songs freuen dürfen. Selbiges gilt auch für PUNCH AROGUNZ, der zuletzt gleich zwei Mal den Sprung in die Top20 der Charts schaffte und völlig zurecht zu einem der vielversprechendsten Newcomer des Landes zählt - kürzlich einmal mehr bestätigt durch seine erste Headliner-Tour im vergangenen Januar! Treffender könnte der Titel nicht gewählt sein - in Anlehnung an einen ihrer meist umjubelten gemeinsamen Songs „Primitiv Effektiv“ startet die gleichnamige Tour am 27. Oktober 2016 in Stuttgart.