Baby, Kid & Teen

Am Samstag, 06.05.2017 findet von 14 - 16 Uhr ein Flohmarkt in der Mehrzweckhalle in Wendelsheim, Steinbruchstraße 20 (neben der Grundschule) statt.

Hier dreht sich alles um Babies, Kinder, Teenies. Angefangen bei A wie Autositz, B wie Bücher, Fahrrad, Kinderwagen, Kleidung, Laufstall, Laufrad, Rollschuhe, Spielsachen… bis Z wie Zwillingswagen und und und…

Der Förderverein bietet einen Kaffee- und Kuchenverkauf an (auch zum mitnehmen).

Interessierte Verkäufer melden sich beim Förderverein, E-Mail: peggy.zender.foerderverein@grundschule-wendelsheim.de, weitere Infos unter www.gs-wen.tue.schule-bw.de/#foerdervereindergswendelsheim.htm