Baby- & Kindersachenflohmarkt

Der diesjährige Herbst - Winterflohmarkt findet am Samstag den 16.September 2017 von 13.00 bis 15.00 Uhr in Sulzfeld in der Ravensburghalle statt.

Es können nach Kleidergrößen sortiert Kleider, Spielsachen, Fahrzeuge, Bettwäsche, Umstandsmode, Bücher, Autositze, einfach „alles rund ums Kind“ für Herbst/Winter bis Größe 188 günstig gekauft werden. Es wird wieder einen Kaffee- und Kuchenverkauf während des Flohmarktes geben.

Die Schirmherrschaft des Flohmarktes übernimmt Frau Bürgermeisterin Pfründer.