Babysitterkurs Pfingstferien

Was tun, wenn das Baby schreit, das Kleinkind trotzt, die Windel voll ist? Der Babysitter-Kurs der Familien-Bildungsstätte gibt in vielen praktischen Übungen Tipps und Infos zu Entwicklungsphasen, Säuglingspflege, Unfallverhütung und Spielmöglichkeiten. Er informiert über Rechte und Pflichten und vermittelt das kleine ABC der Ersten Hilfe. Am Schluss des Kurses wird ein Babysitter-Diplom ausgestellt. Auf Wunsch werden die ausgebildeten Babysitter zur Weitervermittlung in die Babysitterliste der FBS aufgenommen. Der Kurs ist gedacht für Jugendliche ab 13 Jahre und findet über zwei Tage statt (Do.: 9.30 - 16.30 Uhr und Fr.: 15.00 - 18.00 Uhr).