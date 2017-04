Bach / Balladen

Wenn ein Schauspieler wie Michael Ransburg Balladen vorträgt, wird die Schönheit der Dichtungen hör- und spürbar. Auf einmal wird der Zuhörer in den Dichterhimmel versetzt und kann genießen. Zum Genuss der Dichtkunst kam mit dem Pianisten Clemens Kröger klassische Klaviermusik unter anderem von Bach, Chopin und Loewe dazu. […] Ransburg begann mit Goethe: „Über allen Gipfeln ist Ruh …“, und diese Ruhe war greifbar. Jeder Tonfärbung, jedem Wort war Leben inne. Die Stimme ließ das Bild, das Geschehen der Dichtung aufleben. Stille wurde fühlbar und das Publikum ging mit , kein Husten, kein Räuspern unterbrach „An den Mond“ von Goethe. Die Stimme, so wandelbar wie ein Bühnenbild. Hier die Stille, dann den aufgedrehten „Zauberlehrling“, der vor Energie kaum eine Sekunde still stehen kann.« Mittelbayrische.