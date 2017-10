Bachelor & More und Master & More im IC Stuttgart

× Erweitern mario brand werbefotografie Master and more

Für Bachelor-Absolventen steht mit dem Master das Finale für die Studienzeit an. Zeit, dem Lebenslauf den letzten Schliff zu verleihen, sich fachlich zu spezialisieren und wichtige Erfahrungen zu sammeln. Die Master and More Messe Stuttgart am Samstag, den 18. November, bietet Orientierung im Infodschungel und unterstützt, mit zahlreichen Ausstellern und einem begleitenden Vortragsprogramm, bei der Studienwahl. Master-Interessenten haben die Chance mit zahlreichen nationalen und internationalen Hochschulen in Kontakt zu treten. Ebenfalls vertreten sind Unternehmen und Organisationen mit spannenden Angeboten wie zum Beispiel dualen Studiengängen. Die Master-Messe bietet mit dem Messebereich »Praktikum und Thesis« zudem die Möglichkeit, sich bei ausstellenden Unternehmen über Praktikumsplätze, Studentenjobs und Stellen für Abschlussarbeiten zu informieren. Einen Tag später, am Samstag, den 19. November, können Oberstufenschüler und Abiturienten ihre Möglichkeiten bei der Studienwahl entdecken. Uni oder FH? Studium im Ausland? Welcher Studiengang passt überhaupt zu mir? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt die Bachelor and More Messe. Studieninteressenten haben die Chance, mit Hochschulen in Kontakt zu treten und zahlreiche weitere spannende Angeboten kennenzulernen.

Individuelle Beratungsgespräche

An beiden Tagen und auf beiden Messen haben Besucher die Möglichkeit, individuelle Beratungsgespräche zu führen und sich über Bachelor- und Master-Studiengänge in den verschiedensten Fachbereichen, wie zum Beispiel Wirtschaft und Management, Sprach- und Kulturwissenschaften, Medien, Ingenieurwesen und Naturwissenschaften, zu informieren. Zusätzlich bieten viele der teilnehmenden Hochschulen Vorträge zu Studienangebot und Studentenleben an. Im Rahmen des begleitenden Kongressprogramms referieren Experten über verschiedene studienrelevante Themen. Alle Besucher haben die exklusive Möglichkeit, ihren Messebesuch im Vorfeld zu planen und individuelle Beratungsgespräche mit den Ausstellern zu vereinbaren. Außerdem können hier schon Plätze in den Vorträgen reserviert werden. ame

Master and More Sa. 18. November, 9-16 Uhr, ICS Internationales Congresscenter Stuttgart, Messe Stuttgart, Infos und Anmeldung,

www.master-and-more.de/master-messe-stuttgart

Bachelor and More So. 19. November, 9-16 Uhr, ICS Internationales Congresscenter Stuttgart, Messe Stuttgart, Infos und Anmeldung,

www.bachelor-and-more.de/bachelor-messe-stuttgart