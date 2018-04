Am Infopoint in den Rathaus-Arkaden steht das Team des Bachfestes für Fragen rund um das Bachfest 2018 zur Verfügung. Dort sind auch Tickets und Abonnements für das vom 28.9. - 7.10. einmalig in Tübingen stattfindende Festival erhältlich. Bis 22:00 Uhr können außerdem alle Infopoint-Besucher/innen an einem Quiz zum Bachfest teilnehmen. Die Preis-Verlosung findet um 22:30 Uhr statt.