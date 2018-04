Back to the 80s & NDW - der DJ wird euch zurück in die 80er & NDW bringen.

Ob Rock, Pop oder Funk, für jeden ist etwas dabei!

Tanzt und trinkt zu den besten Hits aus dieser Zeit.

Party im klassischen Sinne, d.h. tolle Musik egal von wem in einem guten Mix, tanzen und Spaß haben.

Wenn Ihr gute Musik liebt, dann wird es Euch hier gefallen. Hier noch ein paar Bands, die auf keiner Party fehlen sollten: The Police, The Doors, The Beatles, The Rolling Stones, The Blues Brothers, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Wham, Jimmy Sommerville, The Cure, Pixies, Michael Jackson, Dirty Dancing, Earth Wind & Fire, Kool & The Gang, Village People, Donna Summer, Abba und vieles, vieles mehr......