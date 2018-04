Back to Russia - Atlantis Lounge

Eine legendäre russische Location in voller Ausstrahlung wird Euch am 19.05.18 Back2Russia bringen. All die russischen Musik Hits die uns zum Tanzen zwingen und Stolz machen. All die Menschen um uns herum, die nicht nur gerne einen Kurzen auf die Gesundheit mit uns trinken. Sondern unsere Sprache mit uns Teilen, unseren Humor verstehen und die Liebe zur unserer Kultur feiern.Wir sind uns einig, dass die russische Spezialität zu feiern, was besonderes ist und vergeben der Veranstaltung eine Menge an Specials und Animation!

Nightspecials:„Russian Entree“ – bis 23 Uhr hast Du die Wahl:

► Zahle 10€ Eintritt und bekomme einen 20€ Getränkegutschein► Zahle 15€ Eintritt und bekomme einen 30€ Getränkegutschein► Keine der Aktionen gewünscht? Dann zahle ganz normal den Eintritt von: 8,-€

„Russian Friends“ - eine Party ist erst so richtig perfekt, wenn man mit der Crew unterwegs ist! Ladies Clique auf 5 Ladies bis 24 UHR freier Eintritt! Man’s Clique aus 5 Männern – 1Fl. Wodka bis 24 Uhr.

Drinkspecials:❌ 1Fl. Wodka Absolut 1l + 1l Softdrink - 70€❌ Bacardi Cola - 4€❌ Gin Tonic - 5€

❌ 1Fl. Wodka Smirnoff inkl. kalter oder Früchte Platte – 50,-€

❌ 1Fl. Wodka Smirnoff inkl. MIX – Platte (2 Tcheburek, 2 Piroschok, 2 Würstchen im Teig + kalte Platte) 60,-€