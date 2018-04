Am 9 Mai sind wir wieder mit „Back to the Rootz“zu Gast in der Disco One.Dann heißt es wieder Tanzeskalation der Extraklasse mit der heißesten Oldschool Party in Esslingen.Unsere Dj‘s machen mit euch eine Zeitreise in die besten Jahre des Oldschool Hip Hop & RnB und den besten Dance Charts der 90er & 2000er.Kein geringerer als Dj Damian wird euch im Mainfloor einheizen, unterstützt wird er von dem Esslinger Urgestein DJ Sympatico.Im 2. Floor wird DJ Emil mit den besten Hits der 90er und 2000er die Crowd in Partystimmung bringen.