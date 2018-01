Back to the Youth – 2000er Party

Bei all den 80er und 90er-Partys, die sich in verschiedenen Clubs regelmäßig die Klinke in die Hand geben, kommt eines viel zu kurz: Die Hits deiner Jugend!

Back To The Youth liefert dir die Perlen, die dir deine Teenagerzeit, neben Big Brother und DSDS schauen, XBox zocken und Harry Potter-Schmöker lesen, versüßt haben.

Als das Internet gerade noch in seinen Kinderschuhen steckte und MP3s die CD als Musikmedium Nummer eins abgelöst hat, stürmte Madonna mit „American Pie“ die deutschen Charts und Outkast mit ihrem Ohrwurm „Ms. Jackson“, Shakiras „Whenever, Wherever“ oder Eminem mit „Without Me“ prägten unsere unbeschwerte Jugend. An diesem Abend zelebrieren wir wieder im Mono eine fette, fette Party, auf der wir uns dank den frühen, noch unkommerziellen Culcha Candela oder Hits wie „In da Club“ von 50 Cent oder „Shut Up“ von Black Eyed Peas locker zehn Jahre jünger fühlen und auf der Tanzfläche steil gehen. Back To The Youth!