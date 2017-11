× Erweitern Martin Lorenz

Am 13.01.18 gastieren die Backdoormen anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens in Bobby’s Irishpub in Waiblingen.

Die Geschichte der Band ist dabei ganz eng mit Atze und Jelena vom Bobby’s verbunden. Damals noch als Pächter im Schützenhaus in Korb, ermöglichten die Beiden den ersten Auftritt der Backdoormen. Seitdem war die Band immer wieder zu Gast im Bobby’s , im d’r Knaudl in Fellbach oder auch bei den sagenumwobenen Altstadtfest Partys vom Bobby’s.

Die Backdoormen stehen für kernigen handgemachten Rock aus den Anfangstagen der Rock Musik. Geprägt durch die Einflüsse dieser Zeit, haben Sie sich der Musik ihrer musikalischen Vorbilder wie Led Zeppelin, Black Sabbath und den Who verschrieben.

Das besondere Augenmerk legen Thomas (Bass, Vocals), Roland (Drums) und Jürgen (Vocals, Guitar) auf die Auswahl der Stücke. Diese sind dem geschulten Zuhörer zwar bekannt, werden jedoch nicht unbedingt von jeder Cover Band gespielt. Mehr und mehr werden die Songs in ganz eigenen Versionen präsentiert. Kleine Schätze der Rock Geschichte erwachen durch das dynamische und kraftvolle Zusammenspiel der Musiker zu neuem Leben. Backdoormen, Finest Classic Rock.