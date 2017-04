× Erweitern Backnanger Straßenfest

Das größte und älteste Straßenfest im Ländle geht Ende Juni in die 47. Runde. Und auch in diesem Jahr ist das Straßenfest-Programm wieder überaus kreativ, vielfältig und spannend – und vor allem auch musikalisch. Auf mehreren Bühnen auf den schönsten Plätzen der Fachwerkstadt kann man an allen Tagen zahlreiche bekannte und beliebte Bands aus der Region erleben, die für jeden Musik-Geschmack etwas zu bieten haben.