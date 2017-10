Am 18.11.17 um 11 Uhr findet das Backseminar Stollen in der Backstube der Bäckerei Berger, Hermannstraße 5 in Plochingen statt.

Anmeldung (auch für Mitglieder) erforderlich, entweder unter Plochinger-Holzbackofenverein@gmx.de oder bei Benni Berger unter +491520 4377316.

Unkostenbeitrag für Mitglieder € 12.-, für Nichtmitglieder € 16.-.