Aufgeheizte Menschen, Schweiß an den Mauern, laute und schnelle Musik. An diesem Abend wird endlich geboten, auf das in Kirchheim so lange gewartet wurde! Echte Underground-Partys mit den feinsten Livesets aus den Bereichen Drum n Bass, Dubstep und Grime. All das kompakt in einer legendären Nacht, präsentiert vom Kollektiv "Bad Coffee Records", welches sich aus dem Staub der Lindelectro-Events und den Freaq-Nights im alten Club Zollamt in Bad Cannstatt erhoben hat, um nun direkt in Kirchheim eine Szene zu begründen, die ihresgleichen sucht. Und welcher Ort eignet sich besser für eine solche Pionierveranstaltung als die Bastion, die somit am 11. Mai von tiefen Bässen erfüllt wird, die das alte Gemäuer zum Vibrieren bringen. Wer auch immer sich von wackelnden Rythmen angezogen fühlt, der findet hier seinen Platz.

Bad Coffee Records sind:Leonard Tomschi, Jonas Weinzierl, Burak Lacin