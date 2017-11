Bad Liver + Deface

Liebe Freunde, Anhänger und Supporter von Bad Liver,

wir wissen es ist dieses Jahr etwas ruhig um uns geworden.

Allerdings war das Jahr 2017 für uns alle ein Jahr mit sehr vielen beruflichen als auch privaten Veränderungen. Dies hatte schlicht und ergreifend zur Folge, dass wir uns mehr dem Bierkonsum hingeben mussten und euch weniger mit unserem Krach belästigen. Bitteschön, gern geschehen!

Die Schonzeit ist hiermit vorbei und wir möchten es dieses Jahr gemeinsam mit euch (so wie wir es jedes Jahr tun) nochmal so richtig krachen lassen! Unser einziges Konzert 2017 in Reutlingen wird am 16.12.2017 traditionsgemäß in der Kaiserhalle stattfinden. Wir hoffen auf euer zahlreiches und motiviertes Erscheinen beim Jahresabsch(l)usskonzert! Wir werden Songs spielen die ihr noch nie gehört habt, wir werden in Erscheinung treten wie ihr uns noch nie gesehen habt (denn wir sind alt geworden) und wir haben die beste deutschsprachige Punkrockband aus Reutlingen am Start: Deface! Freunde, macht ein dickes Kreuz in den Kalender und nehmt euch die darauffolgenden 5 Tage auf jedenfall frei, es wird wieder abgerissen! Wir freuen uns auf den 16.12 gemeinsam mit euch!

Cheers, Oi! and stay drunk!

die netten Jungs von der Tanke

MatzeJakobMaxFlo