Come on Barbie lets go party! Am 9.09 wird der Keller pink - Komm in den Sonnenkeller und schnapp dir nen Drink - Lasst uns trinken die ganze Nacht - Hier wird hart gefeiert und laut gelacht - Bad Taste VI dürft ihr nicht verpassen.

Welches Outfit ihr anzieht bleibt euch überlassen - Bad Taste muss es sein dann kriegt ihr nen Shot - Die Contest Preise sind wieder nur Schrott!